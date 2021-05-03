Çin'de akılalmaz olay! Bir baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı

Çin’de Se adlı bir baba, boşan eşiyle arasındaki tartışmaya nokta koymak için, 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı.

Çin'de film senaryolarını aratmayan bir olay ortaya çıktı. Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir babanın boşanmış eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı sattığı belirtildi.

Boşanmanın ardından oğlunun velayetini alan kişinin, eski eşiyle sürekli tartıştığı ve hayatını kolaylaştırmak için oğlunu satmaya karar verdiği ifade edildi. Çocuğun, 158 bin yuana (202 bin Türk Lirası) çocuksuz bir çifte satıldığı açıklandı. Polisin adamı gözaltına aldığı bildirilirken eline geçen parayla tatile gidip ülke turuna çıkmayı planladığı ifade edildi.

Soyadı Xie olarak açıklanan vicdansız babanın yeniden evlendiği ve mevcut eşiyle sürekli tartıştığı açıklanırken öz oğlunu yabancı bir aileye satmasının altında yatan sebeplerden birinin de bu olduğu yerel medyada yer alan haberlerden biri oldu.

Boşanan çiftin iki çocuğu olduğu ve kız olan çocuklarının velayetini annenin, satılan oğlan çocuğunun velayetinin de babasında kaldığı açıklandı.

Vicdansız babanın şehir dışında çalıştığı için oğlunu sürekli olarak akrabalarına bıraktığı, geçtiğimiz ay ise çocuğu alarak akrabalarına 'Annesine götürüyorum' şeklinde açıklama yaptığı anlaşıldı. Çocuğun annesini arayan akrabaları babasının oğlunu annesine götürmediğini anlayınca ve attıkları sayısız mesaja ve telefon aramalarına cevap alamayınca şüphelenerek polise haber verdikleri açıklandı.

Çocuk halihazırda amcasına teslim edilirken hem babasının hem de annesinin ceza almasının söz konusu olduğu ifade edildi.

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