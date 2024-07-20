×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Çin'de akılalmaz anlar: Çöken köprüden düşen araçların içindeki 12 kişi öldü, 31 kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Köprü Çöktü#Aşırı Yağış
Çinde akılalmaz anlar: Çöken köprüden düşen araçların içindeki 12 kişi öldü, 31 kayıp
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 14:42

Çin'de şiddetli yağışların etkisiyle çöken köprüde bulunan araçların suya düşmesi sebebiyle en az 12 kişi hayatını kaybett, 31 kişi ise kayıp.

Haberin Devamı

Çin'in Shaanxi eyaletinde şiddetli yağışın etkisiyle bir otoyol köprüsünün kısmen çökmesi sonucu araçların suya düşmesiyle 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu.

Çin'in Shaanxi eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı.

Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü, şiddetli yağış ve ani selin ardından dün yerel saatle 20.40 sıralarında çöktü.

Eyalet yetkililerine göre en az 17 araç köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düştü. Kurtarma ekipleri, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Köprü Çöktü#Aşırı Yağış

BAKMADAN GEÇME!