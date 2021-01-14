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Dünya
Çin, (DHA) –
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Çin'de 8 ay sonra koronavirüs nedenli ilk can kaybı!

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Çin'de 8 ay sonra koronavirüs nedenli ilk can kaybı!
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Çin, Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm bildirdi. Ayrıca ülkede 138 kişinin enfekte olduğu bildirildi. Dünya Sağlıık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyet, bugün Çin'e gidecek.

Salgının çıkış noktası Çin’de Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi. Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bunun Mart’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

DSÖ UZMANLARI BUGÜN ÇİN’E GELECEK

Dünya Sağlıık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin'e gelmesi bekleniyor.

VUHAN'DAKİ PARTİ GÜNDEM OLMUŞTU

Virüsün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde binlerce kişi kent merkezinde toplanarak yeni yılı karşılamıştı.

Koronavirüs salgını orada ortaya çıkmıştı... Yeni yılı çılgın partilerle karşıladılar
Koronavirüs salgını orada ortaya çıkmıştı... Yeni yılı çılgın partilerle karşıladılar
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