Dünya Haberleri

Çin'de 4 kişi idam edildi

#Çin#Myanmar#İdam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 10:06

Çin'de, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren suç örgütüne mensup 4 kişiye verilen idam cezasının infaz edildiği bildirildi.

"Bai ailesi" olarak bilinen suç örgütüne mensup, şebekenin elebaşı Bai Suoçıng'ın oğlu Bai Yingcang ile 3 yakın adamı idam edildi.

Guangdong eyaletine bağlı Şıncın Orta Halk Mahkemesi, Kasım 2024'te söz konusu suç örgütü üyelerinden, aralarında elebaşılarının da olduğu 5 kişiye idam, 2 kişiye ise 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırmıştı.

Xinhua'nın haberine göre, mahkeme, kararında, şebeke üyelerinin Myanmar'ın Şan eyaletine bağlı Kokang bölgesinde yasa dışı kumar ve dolandırıcılık amaçlı 41 tesis kurdukları, bunlar aracılığıyla 29 milyar yuanı (4 milyar dolar) aşan bir kara para trafiği oluşturduklarını kaydetmişti.

ÇETENİN DOSYASI KABARIK

Çetenin internet ve telefon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, cinayet, yaralama, adam kaçırma, haraç, fuhşa zorlama ve aracılık ile sınır kaçakçılığı suçlarını işlediğine hükmeden mahkeme, ayrıca yaklaşık 11 ton sentetik uyuşturucu kaçakçılığında da rol oynadığını belirtmişti.

EN AZ 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUYDULAR

Mahkeme, Çin'den iş bulma ve yatırım bahanesiyle kandırdıkları kişileri Myanmar'a getirip tehdit yoluyla suç ağına dahil eden şebeke üyelerinin, 6 Çin vatandaşının ölümünden, 1 vatandaşın intiharından ve pek çoğunun yaralanmasından sorumlu olduğunu ifade etmişti.

İdam cezalarının yanında şebekenin 9 üyesi de 20 yıla kadar farklı sürelerde hapis, para ve diğer cezalara mahkum edilmişti.

Öte yandan aynı bölgede faaliyet gösteren "Ming ailesi" adı verilen bir başka suç örgütünün 11 üyesi hakkında verilen idam cezaları da 29 Ocak'ta infaz edilmişti.

