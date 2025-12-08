Çin'de 200 milyon yıllık dinozor ayak izleri keşfedildi

Haberin Devamı

Çin basını, Sichuan eyaletinde yürüyüş yapan bir kişinin, dinozorlara ait ayak izlerini fark ettiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini duyurdu.

Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesi’nden Xing Lida liderliğindeki araştırma ekibi, ayak izlerinin 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalı canlılara ait olduğunu doğruladı. Xing, etçil dinozorların bıraktığı farklı boyutlardaki ayak izlerinin yanı sıra, insan eline benzeyen izler de bulduklarını belirtti.

DİNOZORLARLA İLGİLİ BİLGİ SUNABİLİR

Keşfin bölgenin jeolojik geçmişi ve dinozor faunası hakkında yeni bilgiler sunabileceğini kaydeden araştırmacılar, izlerin yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyor.

Ayak izlerinin büyük ölçüde korunduğunu aktaran Xing, dinozorların bölgede uzun süre yaşadığını tahmin ediyor.