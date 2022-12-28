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Çin’de 200 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü

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#Çin#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 11:18

Çin’in Zhengzhou kentinde yoğun sis nedeniyle en az 200 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.

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Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'da etkili olan yoğun sis, Sarı Nehir üzerindeki karayolu köprüsünde zincirleme kazaya neden oldu.

En az 200 aracın birbirine girdiği kazada onlarca otomobil ve kamyon üst üste çıktı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklama, kazada 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kazada yaralananlar araçlarında saatlerce mahsur kalırken, olay yerine 11 itfaiye aracı ile 66 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi.

Sis nedeniyle görüş mesafesini yaklaşık 200 metreye kadar düştüğü belirtildi.

 

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#Çin#Kaza#Trafik Kazası

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