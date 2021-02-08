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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 21:47 | Son Güncelleme:

Çin'de 2 bin 700 yıllık kozmetik ürün bulundu

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Çin'de 2 bin 700 yıllık kozmetik ürün bulundu
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Çin'de yapılan arkeolojik araştırmada, 2 bin 700 yıl önce yaşamış bir soylunun mezarı açıldı. Açılan mezarda, bronz silahların yanında bir yüz kreminin kalıntılarının bulunduğu bir kavanoz ortaya çıktı.

Çin'in kuzeyinde bulunan Liujiawa ilinde yapılan arkeolojik araştırma kapsamında 2 bin 700 yıl önce yaşamış bir soyluya ait mezar açıldı. Açılan mezarda, soyluya ait birçok eşyanın bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmacıların en çok şaşırdığı eşyalardan biri ise bir bronz bir kavanoz oldu.

Çinde 2 bin 700 yıllık kozmetik ürün bulundu

Söz konusu kavanozun içerisinde, bir yüz kreminin kalıntıları olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın sonuçları arasında, Çin'de milattan önce 771-476 yılları arasında soyluların kozmetik ürünleri kullandıkları ortaya çıktı.

Bahsi geçen ürünlerde, hayvan yağı ve ay sütü kireçtaşı olarak bilinen, dolomit ve muhtemelen diğer mağara türlerinde bulunan beyaz, kremsi bir maddenin kullanıldığı belirtildi.

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