Çin'de 17, Güney Kore’de 248 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 17 Covid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 48’e çıktı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'de, Covid-19 tespit edilen 80 bin 177 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı irtibatlı 248 Covid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 19 bin 947'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Covid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 973 kişi iyileşti.

Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 324'e yükseldi.

Yeni vakaların çoğu Gyeonggi eyaleti ve başkent Seul'de görüldü.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için 9 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesini yasakladı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerine de ziyaretçi alınmayacak.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.