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Çin’de 14 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti

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#Çin#Yangın#Alışveriş Merkezi
Çin’de 14 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 09:55

Çin’in Sichuan eyaletinde bulunan 14 katlı dev bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yetkililer can kaybının 16'ya yükseldiğini bildirdi.

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Çin’de bir alışveriş merkezi alevlere teslim oldu.

Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde bulunan 14 katlı alışveriş merkezinde yerel saatle 18.00 sıralarında başlayan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, alevler arasında mahsur kalan 30 kişinin kurtarıldığını belirtirken, içeride kaç kişinin olduğuna ilişkin net bir sayı paylaşmadı.

Yangına müdahale etmek üzere 300’e yakın itfaiye görevlisi ile çok sayıda araç bölgeye sevk edildi ve alevler 20.20 sıralarında kontrol altına alındı.

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#Çin#Yangın#Alışveriş Merkezi

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