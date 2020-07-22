Çin'de 14, Güney Kore'de 63 yeni Covid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 14, Güney Kore'de 63 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 14 Covid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 9 yeni vaka da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 707'ye çıktı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 840 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 233 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen hafta yurt içi kaynaklı ilk vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Covid-19'a rastlanması üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

GÜNEY KORE'DE COVİD-19 VAKA SAYISI 13 BİN 879'A YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 34'ü yurt dışı irtibatlı 63 Covid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 29 yeni vakadan 16'sı mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul'de görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 879'a çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 12 bin 698 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bugüne kadar virüse bağlı can kaybı sayısı 297'ye yükseldi.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

GÜNEY KORE'DE 13 ASKERDE COVİD-19'A RASTLANDI

Yonhap ajansının haberine göre, askeri yetkililer, cephe hattında görev yapan en az 13 askerde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu askerlerin görev yaptığı Pocheon şehrindeki birlikte, bu kişilerle irtibatı olan yaklaşık 50 asker tek kişilik izolasyon odalarında gözetim altına tutulurken, birlikteki diğer askerler daha az kısıtlayıcı karantinaya alındı.

Son vakalarla askerler arasında görülen Covid-19 vaka sayısı 71'e yükseldi.

Orduda ilk Covid-19 vakasına şubat ayında rastlandığı bildirilmiş ve haziran başından bu yana yeni bir vaka kaydedilmişti.