Cinayetten yargılanan ABD'li öğrencilerin cezası belli oldu

21 yaşındaki Finnegan Lee Elder ve 20 yaşındaki Gabriel Natale-Hjorth mahkeme tarafından suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yapılan açıklamada Elder'ın Kaliforniya'dan Avrupa'ya yaptığı seyahatte yanında getirdiği bir bıçakla Rega'yı 11 kez bıçakladığını ve Natale-Hjorth'un bıçağı otel odasında saklamasına yardım ettiği sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

'GUANTANAMO TİPİ SORGI' TARTIŞMA YARATMIŞTI

İki ABD'liden birinin sorgu sırasında çekilmiş fotoğrafı ise tartışma yaratmıştı. Tartışma yaratan fotoğraf ise Natale-Hjorth, karakolda gözaltında olduğu sırada çekilmişti.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, kendilerine sızdırılan fotoğrafla ilgili makalelerinde ise ortaya çıkan görüntüyü, ABD'nin Guantanamo hapishanesindeki uygulamalara benzetmişti.

İtalyan polisi ise tepkiler sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili polisin bu hareketi "sehven" yaptığını savunmuştu.

Aynı açıklamada Ülke basınında yer alan haberlere göre, ikilinin en yüksek ceza olan müebbet için cinayet, gasp teşebbüsü, saldırı ve bir kamu görevlisine direnme gibi pek çok suçtan ceza aldığı belirtildi.

Öldürülen polis memurunun eşi Rosa Maria Esilio karar okunduktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

35 yaşındaki polis memuru, Roma'da 2019 yılında bıçaklanarak öldürülmüştü. Defalarca bıçaklanan polis memuru, uyuşturucu alışverişi ile oluşan bir husumeti araştırıyordu.

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

İddiaya göre, şüpheli iki genç Vatikan yakınlarındaki Trastevere bölgesinde uyuşturucu satın almaya çalışıyordu.

Ansa ajansındaki habere göre, iki arkadaş, kendilerine sahte uyuşturucu veren bir satıcının çantasını çaldı ve bu kozla satıcıyla pazarlık etmek istedi.

Ancak değiş tokuş için yeniden satıcıyla buluşacakları yere, ihbar sonucu olayı araştırmaya başlayan sivil kıyafetli polis memuru Rega ve ekip arkadaşı geldi.

Bu sırada yaşanan kavgada Rega bıçaklandı ve aldığı yaralar sonucu hastanede hayatını kaybetti.

İtalyan polisi, büyük bir bıçağın iki arkadaşın otel odasının tavanında ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların "İtalya'dan ayrılma" hazırlığında olduğunu da kaydetti.

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