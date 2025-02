Cinayet şüphesi yok: Ünlü oyuncu Hackman ve eşi evde ölü bulundu

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Gene Hackman (95) ile eşi piyanist Betsy Arakawa (64), ABD’nin New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe’deki evlerinde ölü bulundu. Polisten yapılan açıklamada, şu anda cinayetten şüphelenilmediği ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmediği ve ölümlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Çiftin sahip olduğu üç köpekten birinin de evde ölü bulunduğu aktarıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde duran polis, çiftin bir kontrol sırasında bulunduğunu söyledi. ABD basınında yer alan haberde çiftten haber alamayan bir komşunun polise ihbarda bulunduğu ifade edildi.

2 KEZ OSCAR ALDI

60 yılı aşkın aktörlük kariyerinde 80’den fazla filmde oynayan ve iki kez Oscar ödülüne layık görülen Hackman, özellikle “Bonnie and Clyde”, “The French Connection” ve “Unforgiven”gibi yapımlardaki rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. 1971 yapımı William Friedkin’in gerilim türündeki The French Connection (Kanunun Kuvveti) filminde Jimmy “Popeye” Doyle rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanmış, 1992’de Clint Eastwood’un Western filmi ‘Unforgiven’da (Affedilmeyen) canlandırdığı “Little Bill Daggett” karakteriyle en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilerek, Oscar sayısını ikiye çıkarmıştı. Hackman, iki Oscar ödülünün yanı sıra, Bonnie ve Clyde (1967), I Never Sang for My Father (Babaya Ağıt-1970) ve Mississippi Burning (Mississippi Yanıyor-1988) filmlerindeki oyunculuğuyla da Akademi tarafından aday gösterilmişti. Ünlü oyuncu Francis Ford Coppola’nın “The Conversation” (Konuşma) ve Wes Anderson’ın “The Royal Tenenbaums” (Tenenbaum Ailesi) gibi klasikleşmiş filmlerinde de boy göstermişti.

Uzun süre ünce inzivaya geçen efsane oyuncu, geçen sene bir benzinlikte böyle görüntülenmişti.

2008’DE EMEKLİYE AYRILDI

Hackman, kendisine teklif edilen rollerin fazla “dede rolleri” olduğunu söyleyerek 70’li yaşlarında emekli olmuştu. 2008’de verdiği bir röportajda, “Resmi bir basın toplantısı düzenleyip emekliliğimi açıklamadım ama evet, artık oyunculuk yapmayacağım” şeklinde konuştu. Oyuncu, son olarak 2004 yapımı “Welcome to Mooseport” adlı komedi filminde yer aldı. Başarılı aktör ayrıca 2008 yılında Amerikan İç Savaşı’nı konu ettiği “Andersonville’dan Kaçış” ve 2013 yılında polisiye gerilim türünde “Pursuit” isimli iki roman kaleme aldı.

ZAMANINI FİLM İZLEYEREK GEÇİRİYORDU



1986’da boşandığı eski eşi Faye Maltese’den Christopher, Elizabeth Jean ve Leslie Anne adında üç çocuğu olan Gene Hackman, Arakawa ile 1991 yılında evlendi. Çift önceki röportajlarında vakitlerini evde film izleyerek geçirdiklerini söyledi. Hackman, neler yaptıklarına dair sorulan bir soruya, “Eşimin kiraladığı DVD’leri izliyoruz. Düşük bütçeli yapımların basit hikâyelerini seviyoruz” diye yanıt verdi.

80’den fazla filmde rol alan Gene Hackman , aynı zamanda yetenekli bir golfçü, ressam ve yarış pilotuydu. Hackman, 1983’te Daytona Dayanıklılık Yarışı’na katıldı.

DOSTLARI UNUTMADI

Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, dün sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında Hackman’in ölümünden dolayı yaşadığı üzüntüyü aktarırken “Büyük bir sanatçı” olarak nitelendirdiği Hackman için “Harika bir aktördü; işinde ilham verici ve muazzam bir derinliğe sahipti. Kaybının yasını tutuyor, varlığını ve katkısını kutluyorum” ifadelerini kullandı. Star Trek oyuncusu George Takei de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerçek anlamda sinema devlerinden birini kaybettik” dedi.