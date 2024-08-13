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Çin ve Tayvan arasında casus krizi

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#Çin#Casusluk Filmleri#Ceza
Çin ve Tayvan arasında casus krizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 17:10

Çin, 1000'den fazla casusluk vakası ortaya çıkardığını ve casusları cezalandırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, devlet sırlarına erişmek amacıyla Tayvanlılar tarafından Çin ana karasında kurulan "çok sayıda istihbarat ağı"nın yok edildiği vurgulandı.

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Çin, Tayvan adına yapılan 1000'den fazla casusluk vakasının ortaya çıkarıldığını ve casusların "ağır şekilde" cezalandırıldığını bildirdi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığından (MSS), mesajlaşma uygulaması WeChat'te konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, son yıllarda başlatılan bir dizi özel operasyonla 1000'den fazla casusluk vakası tespit edildiği ve casusların ağır şekilde cezalandırıldığı kaydedildi.

Devlet sırlarına erişmek amacıyla Tayvanlılar tarafından Çin ana karasında kurulan "çok sayıda istihbarat ağı"nın yok edildiği vurgulanan açıklamada, "İstihbarat hırsızlığı, sızma ve sabotaj faaliyetleri yürüten casusları yasalara uygun olarak ağır bir şekilde cezalandırdık ve ülkemizin temel sırlarının güvenliğini etkin bir şekilde koruduk." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Tayvan ile ilgili "ayrılıkçılık ve casusluğa karşı kararlılıkla mücadele" edileceği belirtilerek Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri, Ada'nın "temel çıkarlarını satmak"la suçlandı.

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#Çin#Casusluk Filmleri#Ceza

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