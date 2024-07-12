Çin ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, basın toplantısında Rusya ile ortaklaşa düzenledikleri tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Zhang, "Exercise Joint Sea-2024" adlı deniz tatbikatının Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti açıklarında başladığını belirtti.

Tatbikatın, Çin ve Rusya'nın küresel ve bölgesel barış ile istikrarı koruma konusundaki kararlılığını göstermek üzere tasarlandığını kaydeden Zhang, tatbikatla iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve işbirliğinin daha da derinleşeceğini vurguladı.