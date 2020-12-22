MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin ve Rusya'dan gövde gösterisi! Bombardıman uçaklarını havalandırdılar
GeriDünya Çin ve Rusya'dan gövde gösterisi! Bombardıman uçaklarını havalandırdılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 20:20 | Son Güncelleme:

Çin ve Rusya'dan gövde gösterisi! Bombardıman uçaklarını havalandırdılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin ve Rusya'dan gövde gösterisi! Bombardıman uçaklarını havalandırdılar
Abone Olgoogle-news

Çin ve Rus bombardıman uçaklarının Batı Pasifik'te ortak devriye uçuşu yaptığı bildirildi.

Rus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 "Tupolev Tu-95" tipi bombardıman uçağının, Çin ordusuna ait "Xian H-6K" tipi 4 bombardıman uçağıyla Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada ortak görevin, "Rusya ve Çin'in kapsamlı ortaklığını geliştirmeyi ve derinleştirmeyi, iki ülke orduları arasındaki iş birliğini artırmayı, ortak eylem kapasitesini genişletmeyi ve stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Bakanlık, devriye uçuşunun üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı.

İki ülke en son Temmuz 2019'da aynı bölgede ortak devriye uçuşu gerçekleştirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekimde yaptığı açıklamada, "Rus-Çin askeri ittifakı fikrini tamamen olasılık dış görmediklerini" ifade ederek, ABD ile gerilimler yaşayan iki ülkenin askeri iş birliğini geliştirme niyetinde olduğu sinyalini vermişti. O güne dek Rusya ve Çin arasında "stratejik ortaklıktan" söz edilirken Putin ilk kez "askeri ittifak" ihtimalini dile getirmişti.

Putin, ayrıca Rusya'nın Çin ile hassas bazı askeri teknolojileri paylaşarak savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olduğunu vurgulamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle