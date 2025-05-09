Çin ve Rus liderlerden ABD’ye gönderme: Zorbalığa birlikte karşı koyacağız

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Ukrayna’ya yönelik 2022 yılında başlattığı savaş yüzünden batı dünyası tarafından izolasyonda tutulan Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova’da kutlanan İkinci Dünya Savaşının 80’nci yıldönümünde Çin lideri Şi Cinping ile ablukayı deldi. Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Moskova’ya kadar ulaşmaya başladığı sırada Rusya’ya üç günlük ziyaret gerçekleştiren Çin lideri Şi, Kremlin Sarayı’nda Rusya’nın yanında stratejik ortak olarak yer almaya devam edeceklerini ilan etti.

SALONDA KARŞILAMA TÖRENİ

Çin’den gelen üst düzey konuğun güvenliği dikkate alınarak karşılama töreni açık hava yerine Kremlin Sarayı’nın en büyük kapalı mekan sayılan ‘Granovita palata’ salonunda yapıldı. Putin’in görkemli karşılama töreninde Çinli konuğu için “Sevgili dostum Şi” ifadesini birkaç kez kullanması dikkat çekti. Ardından baş başa ve sonra heyetler halinde 3.5 saat devam eden Rusya-Çin zirvesi gerçekleşti. Putin-Şi zirvesinde Batı’ya önemli “Size boyun eğmeyeceğiz” mesaj verildi. Rusya lideri Putin, ülkesiyle Çin arasındaki derinleşen stratejik ortaklığın üçüncü ülkelere yönelik olmadığını söyledikten sonra “Günümüz dünyasında gözlenen karmaşık jeopolitik hareketlilikle küresel belirsizlikler ortamında Rusya ile Çin’in yürüttüğü danışıklı dış politika uluslararası ilişkilerde denge unsuru haline gelmiştir” dedi.

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Şİ’DEN GÜÇLÜ ÇIKIŞ

Putin’e benzer ve hatta ABD’yi kast ettiği her halinden anlaşılan daha sert ifadeler kullanan Çin lideri Şi, BM Güvenlik Konseyi üyesi olan Rusya ve Çin’in omuzlarında büyük sorumluluk bulunduğunu belirterek, “Bu sorumluluk özellikle gelişmekte olan ülkelerin haklarının savunulmasını gerektiriyor. Bu yönde Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına da değinen Şi, “Çin, Rusya ile birlikte çok kutuplu dünya ve küresel ekonominin korunması için çalışmaya hazır. Hegemonik zorbalıklarla karşı karşıya kalan Çin, Birleşmiş Milletlerin yetki ve statüsünün korunması için de Rusya ile işbirliği yapacak” demesi dikkat çekti. Çin liderinin bugün Kızıl Meydan’da yapılacak askeri geçit törenini de izlemesi bekleniyor.

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TÜRKİYE’DEN SEFERLER AKSADI

Ukrayna savaşı gölgesinde yapılacak törene katılacak üst düzey konukların güvenliğinin sağlanması için Moskova’da alarm verilmiş durumda. 16 milyon nüfuslu başkentte olası saldırılara karşı iki gündür mobil internet çalışmıyor.

Bankaların ATM cihazlarından para dahi çekilemiyor. Halkın haberleşmenin engellenmesi çilesi 11 Mayıs sabahına kadar devam edecek. Bu arada dün THY ile Pegasus hava yollarının tüm Moskova ve St.Petersburg seferleri iptal edildi. Toplam 31 uçuşun yapılmaması yüzünden yaklaşık 16 bin yolcu Rus havalimanlarında çileli saatler geçirdi. Rusya’dan Türkiye’ye yapılan uçak seferleri birçok Rus vatandaşı için dünyaya açılan tek pencere konumunda.

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ZELENSKİ: ‘YA RUSYA DEĞİŞECEK YA DA DÜNYA’

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Nazi Almanya’sının 2’nci Dünya Savaşı’nda mağlup edilmesinin 80’inci yıl dönümü dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Başkent Kiev sokaklarında yürürken çektiği videoda, 2’nci Dünya Savaşı’nda 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini belirten Zelenski, Rusya lideri Putin’in Nazileri kendi başına yenmiş gibi davrandığını söyledi. Dünyanın bugün de “kötülüğe” karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, “Dünya, Rusya’nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak. Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak. Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner” dedi.

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‘ATEŞKES SAHTE ÇIKTI’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ise Rusya’nın Zafer Günü nedeniyle ilan ettiği 3 günlük ateşkesin sahte çıktığını savundu. Rus saldırılarının sürdüğünü, önceki gece yarısından sonra ateşkesin 734 kez ihlal edildiğini bildirdi.