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Çinli ve Rus liderler Moskova’da buluşuyor

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#RUSYA#Çin#Hindistan
Çinli ve Rus liderler Moskova’da buluşuyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 07:00

Dünyada Ukrayna ve Gazze savaşlarına iki nüklere güç Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren sıcak çatışmanın da eklendiği bir ortamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Şi Cinping bugün Moskova’da görüşüyor.

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Rusya-Çin zirvesi ABD Başkanı Donald Trump’ın “Rusya’yı Çin’den koparmamız gerek” sloganıyla üç aydan beri Moskova ile yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kaldığı anlamına geliyor.

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Cinping resmi açıklamaya göre İkinci Dünya Savaşı’nın 80’inci yıl Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak için Moskova’ya gitti. Rusya, 9 Mayıs için ateşkes ilan etmiş, Ukrayna ise tek taraflı ateşkesi reddederek “Askeri geçit töreni için Moskova’ya gidecek yabancı liderlerin güvenliğinden sorumlu tutulamayız” uyarısında bulunmuştu. Şi’nin uçağına Çin semalarında kendi hava kuvvetlerine ait savaş uçakları eşlik ederken, Rusya hava sahasında bu görevi 3 Rus savaş uçağının üstleneceği açıklanmıştı. 

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#RUSYA#Çin#Hindistan

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