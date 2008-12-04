Çin ve Hindistan'dan teröre karşı ortak tatbikat

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Çin'le Hindistan teröre karşı ortak askeri tatbikat yapacak.

Çin'in resmi Şinhua ajansının açıkladığına göre, tatbikat, geçen hafta ortasında Hindistan'ın Mumbai kentinde 172 kişinin öldüğü büyük terör saldırısından önce planlandı.



Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Huang Şüeping, “6-14 Aralık tatbikatı dost Pakistan'a mesaj vermeye yönelik değildir” dedi.



Çin Komünist Partisi'nin 59 yıllık yönetiminde terörün giremediği nadir ülkelerden olan, dünyanın en büyük nüfuslu ülkesi (1,33 milyar) Çin'de, devlet başkanları daha 10 yıl önce üstü açık makam otomobiliyle halkı selamlayabiliyordu.



Hindistan-Çin ortak askeri tatbikatı Hindistan'ın güneyindeki Belgaum bölgesinde icra edilecek. Hindistan geçen yıl da Çin'le ortak askeri tatbikat yaptı.

