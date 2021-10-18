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Çin ve Güney Kore'den, Kişida'ya tepki

#Kişida Fumio#Çin#Güney Kore
Çin ve Güney Koreden, Kişidaya tepki

Çin ve Güney Kore, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunmasına tepki gösterdi.

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Kişida'nın, savaş dönemi ölenlerini onurlandıran ancak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüdeki tapınağa bağışı tepki çekti.

Xinhua haber ajansı Çin'in, "Japonya'ya saldırganlık tarihiyle dürüstçe yüzleşmesi ve Asyalı komşularının güvenini kazanması" çağrısında bulunduğunu aktardı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada da "Japonya'nın sorumlu liderlerinin bağışı ve tapınağı ziyaretlerinin derin hayal kırıklığı oluşturduğu" kaydedildi.

Açıklamada Güney Kore, Japonya'da 4 Ekim'de göreve gelen yeni kabineye "tarihle yüzleşmesi ve geçmişe yönelik alçak gönüllü yaklaşımlar sergilemesi" çağrısı yaptı.

Festival kapsamında Kişida kabinesinden Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki ile 2025 Expo Osaka'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wakamiya Kenji de tapınağa bağışta bulunmuştu.

Kişida'nın bağışının yanı sıra önceki Başbakan Suga Yoşihide, tapınağı ziyaret etmişti. Suga, basına verdiği demeçte, "Eski bir başbakan olarak buraya geldim." demişti.

2012-2020 dönemindeki görev süresiyle "en uzun süre başbakan" unvanına sahip Abe Şinzo'nun Aralık 2013'teki ziyareti, "Japonya Başbakanı" sıfatıyla Yasukuni tapınağına gerçekleştirilen son resmi ziyaret olmuştu.

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İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

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#Kişida Fumio#Çin#Güney Kore

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