Çin Ulusal Halk Meclisi sözcüsünden “sıfır vaka” açıklaması

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13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 5. Toplantısı, yarın başkent Pekin'de başlayacak. Toplantıda hükümetin yıllık raporu değerlendirilecek. Ayrıca 2021 yılının ulusal ekonomi ve toplumsal gelişim planının nasıl yürütüldüğü denetlenirken hükümet bütçe raporu ele alınacak.

Toplantıda Üst Düzey Halk Mahkemesi ve Halk Savcılığı’nın çalışma raporları da değerlendirilecek. 13. ÇUHM 5. Toplantısı Sözcüsü Zhang Yesui, bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Salgınla mücadele konusuna değinen Zhang, “Vakaları dinamik sıfırlama” ilkesinin “sıfır vaka” peşinde koşma anlamına gelmediğini vurguladı. “Tam süreçli halk demokrasisi” kavramından söz eden Zhang, bir devletin demokratik olup olmadığına ancak o ülkenin vatandaşlarının karar verebileceğini belirtti.

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Çin-ABD ilişkileri hakkındaki bir soruya cevap veren Zhang, Çin’i rakip olarak görmenin, Çin ile ABD arasındaki karşılıklı güven ve işbirliğine zarar getirmekten başka sonuç vermeyeceğine dikkat çekti.

Litvanya konusuna değinen Zhang, Çin’in hiçbir ülke veya firmaya ayrıcalık yapmadığını ve sözde “ekonomik tehditlerin” söz konusu olmadığını kaydetti. Zhang, AB’nin nesnel ve hakkaniyetli bir tutum göstererek sorunu büyütmemesini beklediklerine dikkat çekti.