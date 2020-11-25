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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Çin Tayvanlı profesörü casusluk suçlamasıyla hapse attı

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Çin Tayvanlı profesörü casusluk suçlamasıyla hapse attı
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Komşusunun bağımsızlığını tanımayan Pekin yönetimi, akademisyen Tony Shih'e dört yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Çin'in Tayvanlı bir akademisyeni casusluk suçlamasıyla 4 yıl hapse mahkum ettiği bildirildi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan Ulusal Normal Üniversitesinden Tony Shih adlı emekli bir öğretim üyesine 4 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Davanın ülkenin Anhui eyaletindeki bir mahkemede görüldüğünü kaydeden Cu, mahkumiyet kararının yanı sıra Shih’in 20 bin yuan değerindeki mal varlığına da el konulduğunu belirtti.

Tayvanlı 60 yaşındaki Shih, Çin ana karasında akademik değişim faaliyetleri yoluyla yıllardır Tayvan yönetimi için bilgi toplamakla suçlanıyor.

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