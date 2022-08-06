Çin Tayvan geriliminin ortasında şoke eden gelişme! Otel odasında ölü bulundu...

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Tayvan haber ajansı (CNA), Tayvan Savunma Bakanlığı araştırma ve geliştirme birimi başkan yardımcısı Ou Yang Li-hsing'in iş gezisi için gittiği Pingtung şehrindeki bir otel odasında ölü bulunduğunu duyurdu.

ŞÜPHE UYANDIRAN ÖLÜM

Güvenlik yetkilileri ölümün sebebinin bulunması için soruşturma açıldığını belirtirken, ABD-Çin ve Tayvan arasında son günlerde yükselen gerilimin ortasında savunma alanında önemli bir isim olan Ou Yang Li-hsing'in ani ölümü şüphe uyandırdı.



Li-hsing, bu yılın başlarında göreve getirildiği Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde çeşitli füze geliştirme projelerinin başındaydı.

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Tayland Ordusu Çin'den gelen tehdidin sürekli artması ile adanın savaş gücünü artırmaya çalışıyor. Ordu'ya bağlı enstütünün üretim kapasitesini ikiye katlayarak yılda 500'e yakın füze üretmeyi hedeflediği öğrenildi.

ÇİN SALDIRI SİMÜLASYONLARI YAPIYOR

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor. Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikat 3. gününde devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Çin'in adaya yönelik saldırı simülasyonları yaptığı iddia edildi.

Açıklamada, "Tayvan Boğazı çevresinde askeri tatbikatlarda yer alan Çin uçakları ve donanma gemileri tespit edildi. Bazı uçak ve gemiler, adayı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçti. Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir. Ordumuz uyarı yayınladı, muharebe hava devriyesi ve gemiler konuşlandırdı, duruma karşılık olarak kara tabanlı füze sistemlerini harekete geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

TEPKİ ÇEKEN TATBİKAT

Çin, Pelosi’nin ziyaretinin ardından 4 Ağustos'ta başlattığı geniş kapsamlı deniz ve hava tatbikatı kapsamında Tayvan sularına balistik füzeler fırlatmıştı. Pazar gününe kadar süreceği belirtilen tatbikatlarda, uzun menzilli top atışları ve konvansiyonel füze atışları yapılacağı ifade edilmişti. Tayvan, Çin’in tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve “abluka” anlamına geldiğini belirtiyor. ABD ve Tayvan, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçluyor.

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25 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTI

Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen geçtiğimiz Salı günü Tayvan’a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.