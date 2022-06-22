Çin-Tayvan gerilimi tırmanıyor! Onlarca savaş uçağı havalandı, gözler ABD'ye çevrildi

Haberin Devamı

Çin'den havalanan 29 adet savaş uçağının Tayvan'ın hava savunma tanımlama sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girmesi ile Tayvan güvenlik güçleri alarma geçti. Çin uçaklarının ihlali sonrası Tayvan savunma jetlerini ve füze sistemlerini devreye soktu.



ONLARCA SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ihlal yapan uçaklar arasında 17 avcı uçağı, altı H-6 bombardıman uçağı, erken uyarı uçakları ve bir adet havada yakıt ihmali uçağının olduğu belirtildi. Bakanlığın yayınladığı haritaya göre, uçaklardan bazıları Pratas'ın kuzey doğusundaki bir bölgede uçtu, bazıları ise Tayvan'ı Filipinler'den ayıran Bashi Kanalı'na ve Pasifik'e uçtu ve geldikleri rotadan Çin'e geri döndüler.

Tayvan savaş uçakları ihlal yapan jetleri uyarmak için havalanırken, Çin savaş uçakları Tayvan'ın füze sistemleri ile izlendi.



Haberin Devamı

Çin'in hamlesi Pekin'in geçen ay 30 uçakla yaptığı ihlal sonrası en büyük ihlal olarak kayıtlara geçti. Tayvan, Çin'in sürekli yaptığı ihlallerin arkasındaki nedenin hava kuvvetlerini yıpratmak ve kendilerinin tepkilerini ölçmek olduğunu iddia ediyor.

Geçmişte bu tür hareketlerin ülkenin egemenliğini korumayı amaçlayan tatbikatlar olduğunu iddia eden Çin'den konuya ilişkin henüz bir yorum gelmedi.

BİDEN'IN AÇIKLAMASI İLE ZİRVEYE TIRMANAN GERİLİM

Çin ve Tayvan arasında zaten yüksek olan gerilim ABD Başkanı Joe Biden'ın Tayvan'a in saldırılarına karşı Tayvan'ı koruma sözü vermesi ile zirveye tırmandı. ABD Başkanı Biden'ın kendi ziyaretinin peşinden Illinois Demokratı Senatör Tammy Duckworth başkanlığındaki heyeti Tayvan'a göndermesi soru işaretlerine neden olurken Çin Tayvan'a yönelik tavrını daha da sertleştirdi.



GÖZLER ABD'YE ÇEVRİLDİ

'Tek Çin' politikası kapsamında Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası sayan Çin adayı almak için askeri operasyon seçeneğini sürekli masada tutuyor ve bölgeye yönelik ihlallerini artırıyor. Taipei hükümeti ise barış istediğini ancak saldırıya uğrarsa kendini savunacağını söylüyor.

Haberin Devamı

Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si Kun, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Çin'in saldırması durumunda ülkesinin süpersonik seyir füzelerini kullanmaktan çekinmeyeceğini duyurmuş ve Çin'e gözdağı vermişti.

Washington yönetimi, Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edeceklerini açıklarken Çin ABD'yi zorbalıkla suçluyor.



Peşe peşe gelen ihlaller sonrası gözler ABD'nin duruma vereceği tepkiye çevrildi.

ABD ÇİN'E KARŞI ASKERİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP Mİ?



ABD Başkanının Tayvan'a verdiği açık güvenlik garantisi son günlerin en çok konuşulan konularından birisi. Peki Amerika, Başkan Biden'ın vaat ettiği gibi Tayvan'ı koruyacak askeri üstünlüğe sahip mi?

Askeri analistler ABD donanmasının mevcut tehdit göz önüne alındığında, Çin ve Rusya gibi rakiplerle savaşmanın potansiyel zorluklarını karşılayacak kadar hızlı büyümediğine dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Çin son olarak 2018 yılında Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na 120'den fazla savaş gemisi ekledi. Analistler böyle bir güce karşılık ABD'nin en az 355 gemiye sahip olması gerektiğini vurguluyor.

Çin donanması son dört yılda gücünü daha da artırdı. Çin hükümeti uçak gemileri, silahlı yüzey gemileri ve birkaç denizaltının dahil olduğu büyük bir filo inşa etti. Eleştirmenler Çin'in aksine ABD'nin filo sayılarını ve gemi üretimini azalttığına dikkat çekiyor.