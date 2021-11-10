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Çin-Tayvan gerilimi tırmanıyor: ABD Kongre heyetinin gezisi kabul edilemez!

#Çin#Tayvan#ABD
Çin-Tayvan gerilimi tırmanıyor: ABD Kongre heyetinin gezisi kabul edilemez

Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim ABD'nin konuya açıkça dahil olmasından sonra giderek tırmandı. ABD Kongre heyetinin sürpriz Tayvan ziyareti Çin'de büyük rahatsızlık yaratırken "ortak savaş hazırlık devriyesi" faaliyete geçti.

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Çin, ABD Kongresi üyelerinin dün akşam saatlerinde askeri bir uçakla Tayvan'a yaptığı sürpriz ziyareti protesto etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin ABD'nin Tayvan ile resmi ilişki kurmama taahhüdünü ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu konuda herhangi bir dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini ifade eden Sözcü Vang, "Çin, ziyarete kesinlikle karşıdır ve ABD'yi bu konuda protesto etmiştir." dedi.

Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik her tür çabanın başarısızlığa mahkum olduğunu vurgulayan Vang, "Çin'in yeniden birleşmesine yönelik her türlü riskli ve provokatif eylem, bir karıncanın dev bir ağacı devirmeye çalışması gibi beyhudedir." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi üyesi bir grup siyasetçi, dün akşam saatlerinde Çin ile ihtilaflı Tayvan adasına sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. 4 senatör, 2 Temsilciler Meclisi üyesi ve 7 danışmandan oluşan heyet ABD donanmasına ait C-40A askeri nakliye uçağı, Tayvan'ın Taipei Songşan Havaalanı'na inmişti.

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, ziyareti kınayarak "ABD tarafının eylemleri, Çin'i içişlerine müdahale etmekte ve egemenlik haklarına zarar vermektedir. Tayvan Boğazı'nda gerilimi arttıracak yıkıcı faaliyetlere derhal son verilmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) teyakkuzda olduğunu belirten Tan, yabancı tarafların ve Tayvan bağımsızlık güçlerinin müdahalesine karşı her türlü saldırıya hazır olduklarını vurgulamıştı.

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PLA Doğu Cephesi Komutanlığı da ziyaretin ardından Tayvan Boğazı çevresinde "ortak savaş hazırlık devriyesi" faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Çin-Tayvan gerilimi tırmanıyor: ABD Kongre heyetinin gezisi kabul edilemez

Öte yandan Tayvan, son dönemde adayı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin'in sürekli işgal tehdidi altında yaşıyor.

ABD'nin Tayvan'a verdiği destek ile küresel bir boyut kazanan kriz Dünya gündemindeki sıcaklığını korurken Tayvan cephesinden yeni açıklamalar geldi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in adayı hava ve denizden ablukaya alabileceğini açıkladı Söz konusu raporda Pekin'in adaya karşı hava, deniz ve kara saldırı yeteneklerini güçlendirdiği bilgisinin altı çizildi.

Raporda, bu yetenekler arasında 'hava ve deniz iletişim hatlarımızı kesmek için kritik limanlarımıza, havalimanlarımıza ve uçuş yollarımıza abluka uygulayabilirler' ifadeleri yer aldı.

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Aynı raporda Çin'in füze cephaneliği ile tüm Tayvan'ı vurabilecek kapasitede olduğu ve ayrıca adaya amfibi saldırılar gerçekleştirme yeteneğini güçlendirdiği uyarıları da yer aldı.

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