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Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Devlet medyasından "savaş uyarısı" manşeti!

#Çin#Tayvan#Hava Sahası İhlali
Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Devlet medyasından savaş uyarısı manşeti

Çin ve Tayvan arasında son günlerde artan hava sahası ihlali gerilimi giderek büyüyor. Çin'in sadece dört günde Tayvan hava sahasını onlarca savaş uçağıyla ihlal etmesine Çin devlet medyasından 'savaş uyarısı' yorumu geldi.

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Çin’in son 4 günde Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) çok sayıda savaş uçağı sokması, ülke medyasında Tayvan'daki bağımsızlık eğilimli hükümete ve destekçilerine savaş uyarısı olarak yorumlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı Ulusal Gün ve izleyen 3 günde devlet medyasında yer alan haber ve yorumlarda, Tayvan'ın ilan ettiği ADIZ'daki uçuşların milli gurur vesilesi olarak görülmesi dikkati çekti.

Ülkenin etkin gazetelerinden ve parti yönetimine yakınlığıyla bilinen Global Times'ta yer alan yorumlarda, uçuşların Tayvan’da hükümetteki Demokratik İleri Parti'nin (DPP) bağımsızlık yanlısı eğilimlerine ve onu destekleyen dış güçlere verilen bir mesaj olduğu ifade edildi.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ BENZETMESİ

Gazete, 3 Ekim'de yayımladığı baş yazıda, söz konusu uçuşlar için "Ulusal Gün’e yakışan bir askeri geçit töreni" yorumunu yaptı.

Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Devlet medyasından savaş uyarısı manşeti

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Uçuşların daha önce Ulusal Gün kutlamalarında Tiananmen Meydanı’nda yapılan askeri geçit törenlerine benzetildiği yazıda, "Bu, Çin’in ada üzerindeki egemenliğinin açık ve kuşkuya yer bırakmayan beyanıdır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümüne yakışan bir eylemdir. Ülke genelinde halkımıza büyük cesaret vermiştir. Ulusal Gün’ün önemini vurgulayarak yeni bir mertebeye yükseltmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Yazıda uçuşların, Çin’in bölgedeki egemenlik haklarını korumaktaki kararlılığının yanı sıra, hava kuvvetlerinin gücünü ve operasyon kapasitesini ortaya koyduğu belirtildi.

Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Devlet medyasından savaş uyarısı manşeti

"UYARMANIN VAKTİ GELDİ: SAVAŞ, GERÇEK"

Gazete, dün yayımladığı başyazıda ise bu kez uçuşların Tayvan ayrılıkçılarına yönelik bir "savaş uyarısı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Tayvan ayrılıkçılarını ve onların destekçilerini uyarmanın vakti geldi: Savaş, gerçek" başlıklı yazıda, DPP iktidarı bölgedeki artan askeri gerilimden sorumlu tutuldu.

Yazıda, DPP’nin 2020’de iktidara gelmesinin ardından bölgedeki barışçı atmosferin bozulduğu belirtilerek, "DPP liderleri sürekli olarak otoriter idareye karşı demokratik dünyanın ön cephesinde yer aldıkları iddiasını öne sürüyor. ABD, Japonya ve DPP yetkilileri arasındaki stratejik suç ortaklığı giderek cesaretleniyor." denildi.

Bu koşullarda Tayvan Boğazı’ndaki durumun her an bir savaşın patlak verebileceği sürekli bir cepheleşme haline geldiğinin vurgulandığı yazıda, "Belli ki Çin anakarasının kapsamlı askeri mücadele hazırlığı için perde açılmıştır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan Boğazı'ndaki askeri tatbikatları bundan böyle Çin’in adadaki egemenliğini vurgulamakla sınırlı kalmayacak, Tayvan Adası’nı geri almaya yönelik seferberlik, harekat, saldırı ve lojistik hazırlıkları uygulamak üzere yapılacaktır." yorumu yapıldı.

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Gerilim tırmanıyor 3 günde 93 savaş uçağı havalandı...

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Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Devlet medyasından savaş uyarısı manşeti

​​​​​​​Çin’de Halk Cumhuriyeti'nin ilanının kutlandığı 1 Ekim Ulusal Günü ve onu izleyen 3 günde toplam 149 uçak, Tayvan’ın ADIZ ilan ettiği bölgeye girmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de 16 ve 4 Ekim’de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

Çin'in Tayvan’ın ADIZ ilan ettiği bölgeye yönelik uçuşlarını, uçak sayısını artırarak sürdürmesi, bölgede gerilimin tırmandığının işareti olarak yorumlanıyor.

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#Çin#Tayvan#Hava Sahası İhlali