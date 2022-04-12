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Çin, tansiyonu yükseltti: NATO, Asya-Pasifik’te gerilimi kışkırtıyor!

#Ukrayna#RUSYA#Çin
Çin, tansiyonu yükseltti: NATO, Asya-Pasifik’te gerilimi kışkırtıyor

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta yaptırımlara katılmayan ve Rusya yanlısı bir tutum sergileyen Çin'den gerilimi tırmandıracak bir NATO açıklaması geldi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian dün yapılan basın toplantısında, geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında “Çin'in, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz olduğu” sözleriyle Çin’i eleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e cevap verdi. Sözcü Zhao Lijian “Kuzey Atlantik'teki askeri bir örgüt olan NATO, son yıllarda kaslarını esnetmek ve gerilimi kışkırtmak için Asya-Pasifik'e geldi” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 6 ve 7 Nisan tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları toplantıları öncesinde basına açıklama yaparak “Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz” ifadelerini kullanmış ve toplantıya Asya Pasifik bölgesinden Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Kore Cumhuriyeti'nin de katılacağını belirtmişti.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian basın açıklamasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i eleştirerek “Uzun bir süredir, NATO’nun lideri, Çin'e karşı asılsız suçlamalar, karalamalar ve saldırılar yaparken gerçekleri göz ardı etti ve siyah ile beyazı karıştırdı” ifadelerini kullandı. Lijian “Kuzey Atlantik'teki askeri bir örgüt olan NATO, son yıllarda kaslarını esnetmek ve gerilimi kışkırtmak için Asya-Pasifik'e geldi” dedi.

Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla ilgili açıklama yapan Sözcü Lijian, “Herhangi bir suçlama gerçeklere dayanmalıdır. Resmin tamamı netleşmeden önce, tüm taraflar itidalli olmalı ve asılsız suçlamalardan kaçınmalıdır” ifadelerini kullandı.

ABD, DÜNYADAKİ TEK ‘YAPTIRIM SÜPER GÜCÜDÜR’

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla ilgili “ABD'nin Küba, İran, Venezuela, Afganistan ve diğer ülkelere uyguladığı yaptırımlar, insanların geçimini, ekonomik ve sosyal kalkınmasını ciddi şekilde baltaladı ve insani felaketler yarattı. Bazı medya organları tarafından belirtildiği gibi, ABD dünyadaki tek ‘yaptırım süper gücüdür’” dedi. Sözcü Zhao Lijian, bazı Avrupalı stratejistlerin ABD’yi mevcut çatışmadaki “en başta gelen kundakçıyla” karıştırabileceklerini belirterek “ABD savaşın alevlerini tutuşturdu ve belayı Avrupa'da bıraktı” dedi.

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