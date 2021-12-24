Çin Solomon Adaları için harekete geçti!

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Çin'in ada ülkesi Tayvan'ı kendi topraklarına katma ısrarı, ABD'nin Tayvan'a verdiği askeri destek ortasında ABD-Çin-Tayvan krizi uzun süredir devam ediyor. Çin, düzenlediği dev askeri tatbikatlar ve hava ihlalleri ile hem Tayvan hem ABD'ye göz dağı verirken geçtiğimiz günlerde bölgedeki gerilime yeni bir ülke daha katıldı.

GÖSTERİCİLER PARLAMENTOYU BASTI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

2019 yılında Tayvan ile resmi ilişkileri keserek Çin'i diplomatik olarak tanıma kararı alan Okyanusya'daki takımada ülkesi Solomon Adaları'nda başbakanın istifasını isteyen göstericiler parlamentoyu basıp bir kulübeyi ateşe verdi. Çıkan olayların ardından başkent Honiara'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Protestocular, diplomatik tanıma ilişkisini Tayvan'dan Pekin'e çevirme kararının ardından, söz verilen ekonomik yardım ve yatırımların yapılmadığı gerekçesiyle hükümetin kararını eleştiriyor.





TAYVAN AJANLARI YAPTI SUÇLAMASI

Başbakan Manasseh Sogavare, Honiara'nın Chinatown bölgesinde düzinelerce binanın ateşe verildiği ve dükkanların yağmalandığı protestolardan "Tayvan ajanlarını" sorumlu tuttu. Tayvan ise ayaklanmalarda herhangi bir rolü olmadığını belirterek iddiaları reddetti.







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ÇİN DEVREYE GİRDİ: EĞİTİM VE TEÇHİZAT VERİLECEK

Solomon Adaları hükümetinden yapılan açıklamada, Çin'den gelen bir ekibin Solomon Adaları polis gücünü donatıp eğiteceği belirtildi. Açıklamada, söz konusu teçhizatının, Solomon Adaları polisinin gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracak kalkanlar, kasklar, coplar ve diğer öldürücü olmayan teçhizatlar içerdiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çin, Solomon Adaları hükümetini iç istikrarını, ikili bağlarını sıkı bir şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

DÖRTLÜ İTTİFAK RAHATSIZ

Çin'in kararı Hint-Pasifik bölgesinde dörtlü ittifak kuran Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya'yı rahatsız etti. Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan "Çin'in Honiara'daki güvenlik sektöründeki katılımının farkındayız." açıklamasında bulundu.

Avustralya'nın Solomon Adaları ile ikili bir güvenlik anlaşması var. Avustralya polisi daha önce 2003 yılında bölgesel bir barışı koruma görevi kapsamında oraya konuşlandırıldı ve on yıl boyunca burada kaldı.