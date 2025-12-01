×
Çin, Şıcien uydusunu uzaya gönderdi

Güncelleme Tarihi:

#Çin Uzay Teknolojisi#Şicien Uydusu#Long March Roketi
Çin, Şıcien uydusunu uzaya gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 11:23

Çin, uydu teknolojilerinin test edilmesi ve yörünge uygulamaları geliştirilmesinde kullanılan Şıcien sınıfı bir uyduyu uzaya fırlattı.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıcien-28" uydusu, Long March 7 taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 611'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, Şıcien uydusunu uzaya gönderdi

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen Şıcien uyduları, uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılıyor.

Uydu programı, bazı fırlatışların duyurulmadığı, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.

Çin, Şıcien uydusunu uzaya gönderdi

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydu programının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

