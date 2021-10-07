Çin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar

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PEKİN yönetimi ile Çin anakarasına katmak istediği Tayvan arasında savaş rüzgârları esiyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 72’nci kuruluş yıldönümünün kutlandığı 1 Ekim’den bu yana Çin’e ait 149 savaş uçağı, Tayvan’ın tanımladığı hava savunma tanımlama sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdi. Geçen yıl toplam 380 Çin savaş uçağı bu alana girmişti. Bu yıl bu sayı 600 oldu.

ATEŞLE OYNAMA

Çin’in resmi yayın organı Global Times; ABD ile Tayvan arasındaki gizli anlaşmanın son derece ‘küstah’ olduğu, bu durumun herhangi bir manevraya yer bırakmayarak tarafları karşı karşıya kalmanın eşiğine getirdiğini yazdı. Gazete, Çin halkının, Tayvan yönetimini arka çıkan ABD ile topyekûn bir savaşı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı, Tayvan’a da ‘ateşle oynamama’ uyarısı yaptı.

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Tayvan, son günlerde Çin’in Tayvan Boğazı’nda askeri uçuşları arttırdığına işaret ediyor.

ALTI ÜLKELİ TATBİKAT

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng da Çin ile askeri gerilimin son 40 yılın en kötü seviyesinde olduğunu belirtti. Chiu, Çin’in 2025 yılına kadar Tayvan’da “büyük çaplı” işgal gerçekleştirme kapasitesine sahip olacağını ifade etti. Geçen hafta sonu da ABD, İngiltere ve Japonya’nın da yer aldığı altı ülke, Filipin Denizi’nde uçak gemilerinin de katıldığı bir tatbikat düzenledi. Gerilimi yakından izleyen Washington yönetiminden de açıklama geldi.

BIDEN, Şİ İLE GÖRÜŞTÜ

Uzakdoğu’da gerilim artarken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tayvan meselesini görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in Tayvan konusundaki barışçıl çözüm taahhüdüne uyacağını açıkladı. ABD’li yetkililer, Biden ile Şi’nin “yüz yüze bir video görüşmesi yapma konusunda prensipte anlaştığını” da söyledi. Açıklama, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çinli üst düzey diplomat Yang Jiechi’nin İsviçre’nin başkenti Zürih’te 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından geldi.

Pekin, “Tek Çin” politikası çerçevesinde Tayvan’ı ‘kopmuş bir vilayet’ olarak tanımlıyor ve gerekirse askeri güçle Çin’e katmak istiyor. ABD yönetimi ise resmi olarak Tayvan’ı Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak görürken, Tayvan’ın statüsünün geleceğinin barışçı yöntemlerle belirlenmesini istiyor ancak Çin’e karşı Tayvan’a savunma desteği veriyor.

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ABD’NİN ELİNDE 3750 NÜKLEER BAŞLIK VARMIŞ

ABD yönetimi, Trump döneminin ardından 4 yıl aradan sonra nükleer başlık sayısını açıkladı. Buna göre 30 Eylül 2020 itibarıyla ABD ordusunun elinde 3 bin 750 aktif ve inaktif nükleer başlık olduğu belirtildi. Bu sayı, 2017 yılından 72 başlık daha eksik olurken, Biden yönetiminin Rusya ile yeni nükleer silahsızlanma görüşmelerini başlatmak için bu açıklamayı yaptığı söyleniyor. ABD nükleer silah stoku en son 2018’de açıklanmış ve ülkenin elinde 2017 itibarıyla 3 bin 822 savaş başlığı olduğu bildirilmişti. Öte yandan ABD, İngiltere ve Avustralya, 15 Eylül’de Avustralya’nın en az 8 nükleer denizaltı alımı anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın Çin’i hedef aldığı yorumları yapılmıştı.