Çin ordusunun eksikleri sıralandı

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Çin’in kara, donanma ve hava kuvvetlerinden 300 kadar üst düzey komutanın incelendiği raporda, hiçbirinin savaş ya da göreve başladıkları birlik dışında başka bir deneyimi olmadığı görüldü. Amerikan CNN’de yer alan habere göre, ABD’de farklı bölümlerde eğitim bir zorunluluk iken, Çin’de askere havacı olarak başlayan biri başka bir departmana geçemiyor. 73 sayfalık raporda, ayrıca Çin ordusunda lojistik ve araç bakımı gibi konularda görülen anlayış eksikliği, Rus ordusunun Ukrayna’daki durumuna benzetiliyor.