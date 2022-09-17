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Çin ordusunun eksikleri sıralandı

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#Çin#Ordu#ABD
Çin ordusunun eksikleri sıralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

ABD Ulusal Savunma Üniversitesi’nden uzmanlar, Çin ordusunun Amerikan güçlerine göre zayıflıkları ve Rusya’ya benzerliklerine dair bir rapor hazırladı.

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Çin’in kara, donanma ve hava kuvvetlerinden 300 kadar üst düzey komutanın incelendiği raporda, hiçbirinin savaş ya da göreve başladıkları birlik dışında başka bir deneyimi olmadığı görüldü. Amerikan CNN’de yer alan habere göre, ABD’de farklı bölümlerde eğitim bir zorunluluk iken, Çin’de askere havacı olarak başlayan biri başka bir departmana geçemiyor. 73 sayfalık raporda, ayrıca Çin ordusunda lojistik ve araç bakımı gibi konularda görülen anlayış eksikliği, Rus ordusunun Ukrayna’daki durumuna benzetiliyor.

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#Çin#Ordu#ABD

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