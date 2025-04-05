Çin ordusunun 2 numaralı ismi: Sırra kadem bastı

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Çin'de düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, kameralara yansımayan bir kişi dikkat çekti. Çin Halk Ordusu'nun (PLA) iki numaralı ismi He Weidong, görüntülerde yer almazken 11 Mart'tan beri kayıp.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan habere göre, PLA'nın askeri yetkilileri kırk yılı aşkın süredir düzenlenen ağaç dikme geleneğine katıldı. Ancak Çin resmi devlet haber ajansı tarafından yayınlanan haberde, generalin ismi listede yer almadı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iki numaralı komutanının etkinlikte yer almaması, ordunun üst düzey rütbelerinin tasfiyesindeki en son ve en kıdemli kaybolma olabileceği spekülasyonlarını körükledi.

Çinli muhalifler arasında, Şi'nin kariyerinin başından beri yanında yürüyen komutanın kaybolmasına ilişkin soruşturma başladığı söylentileri dolaşıyor.

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67 yaşındaki He, 11 Mart'taki etkinlikten bu yana kamuoyu önünde görülmedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI: HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, 27 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında "Bu konuda herhangi bir bilgi yok. Durumundan haberdar değiliz" açıklaması yaptı.

Sırra kadem basan He'ye ne olduğu, Çin Komünist Partisi'nde de belirsizliğini koruyor.

PLA uzmanı James Char, He'nin Komünist Parti oturumlarında yer almamasının önemine "Bu, partinin gücünü ve birliği göstermeye yardımcı olan bir durum çünkü yokluğu oldukça anlamlı. Ancak yine de kimse kesin olarak ne olduğuna emin olamaz" sözleriyle değindi.

Char, Çin'in Tayvan'da gerçekleştireceği tatbikat hazırlıklarıyla ilgilendiği yönünde bir başka düşünce daha olduğunu söyledi.