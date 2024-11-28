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Çin ordusunda deprem: Amiral görevden alındı

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#Çin#Ordu#Amiral
Çin ordusunda deprem: Amiral görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 12:40

Çin ordusunda görevli, üst düzey askeri yetkili görevden alındı. Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görevden alınan yetkilinin Amiral Miao Hua olduğu belirtildi. Açıklamada, Amiral Miao'nun orduyu denetleyen Merkezi Askeri Komisyonu'nun önde gelen üyesi olduğu ifade edildi.

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Çin'de orduyu denetleyen Merkezi Askeri Komisyonu'nun önde gelen üyesi Amiral Miao Hua görevden alındı.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu denetleyen Merkez Askeri Komisyonu'nun Siyasi Çalışma Dairesi Müdürü Miao Hua'nın görevden alındığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian düzenlediği basın toplantısında, Miao'nun "ciddi disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma altında olduğunu ifade etti.

Sözcü ayrıca, Çin Savunma Bakanı Dong Jun'un soruşturma altında olduğu iddiasının "tamamen uydurma" olduğunu vurguladı.

Görevden alınan Miao Hua, Çin ordusunu denetleyen komisyonun 5 üyesinden biriydi.

Öte yandan, eski Savunma Bakanı Li Shangfu ve selefi Wei Fenghe rüşvetle suçlanarak görevden alınmıştı.

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#Çin#Ordu#Amiral

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