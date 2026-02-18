×
Çin, nükleer silah denemesi yaptı mı? 12 saniye arayla 2 sarsıntı: ABD, yeni detaylar paylaştı

ABD'li üst düzey yetkili Christopher Yeaw, 2020'de Çin'in Lop Nur bölgesinde kaydedilen sarsıntıların nükleer silah denemelerinde görülen türden bir patlamaya işaret ettiğini öne sürerek, bunun Çin'in iddia ettiği gibi deprem ya da madencilik faaliyetleriyle örtüşmediğini kaydetti.

Washington Post gazetesinin haberine göre, başkent Washington'daki Hudson Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte konuşan Yeaw, söz konusu nükleer silah denemesinin, 2020'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Lop Nur tesisinin yakınlarında meydana geldiğini ifade etti.

Yeaw, Kazakistan'daki bir sismik istasyonun, aynı tarihte Lop Nur tesisi çevresinde 2,76 büyüklüğündeki bir sarsıntıyı kayıt altına aldığını belirtti.

Elde edilen verileri yeniden incelediğini belirten Yeaw, kaydedilen sarsıntının deprem ya da madencilik faaliyetleriyle uyumlu olmadığını savunarak, "Bu, nükleer patlayıcı denemelerinde görülen türden bir bulgu." diye konuştu.

SİSMİK VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) ise aynı dönemde Lop Nur'da 12 saniye arayla 2 küçük sismik olay tespit edildiğini ancak bu verilerin, olayın nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapmak için yeterli olmadığını açıkladı.

ABD, 2020'de Pekin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyindeki eski bir tuz gölü olan Lop Nur bölgesinin altında geniş çaplı kazı çalışmaları yürüttüğünü ve bu bölgede "yeraltı nükleer test alanı" oluşturduğunu öne sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin iddialarını yalanlayarak, Çin'in nükleer silahlar konusundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurmuştu.

