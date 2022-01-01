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Çin, Nikaragua’da yeniden büyükelçilik açtı

#Nikaragua#Çin#Dünya
Çin, Nikaragua’da yeniden büyükelçilik açtı

Çin, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sonlandıran Nikaragua’da 1990’dan beri kapalı olan büyükelçiliğini yeniden açtı.

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Orta Amerika ülkesi olan Nikaragua, geçtiğimiz ay Pekin lehine Tayvan ile olan tüm diplomatik ilişkisine son vererek Çin tarafında bir duruş sergilemişti.

Nikaragua’nın Çin ile diplomatik ilişkilerini güçlendirmesinin ardından Çin, Nikaragua’da bulunan ve yaklaşık 30 yıldır kapalı olan büyükelçiliğini yeniden açtığını açıkladı.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, büyükelçiliğin açılışında, “Nikaraguamıza hoşgeldiniz” diyerek karşılamada bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de dün Nikaragua Dışişleri Bakanı Moncada ile yaptığı görüşmede, Pekin’in, Nikaragua’nın Tayvan ile ilişkisini kesme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Pekin yönetimi, Tayvan’ın kendisine bağlı olduğunu savunurken, Tayvan ise Çin’den hiçbir zaman resmi olarak bağımsızlığını ilan etmemiş olsa da, kendisini bağımsız demokratik bir devlet olarak görüyor.

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#Nikaragua#Çin#Dünya

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