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Çin, Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü

#Çin#Litvanya #Dünya
Çin, Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü

Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın kendi adıyla diplomatik temsilcilik açmasına onay veren Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürdü.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Litvanya ile diplomatik ilişkilerin büyükelçinin altında, maslahatgüzar düzeyinde sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla kurulan temsilciliğin Çin ve Tayvan'ın ayrı olduğuna dair yanlış bir izlenim yarattığı, "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği ve Litvanya'nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile diplomatik ilişkilerini kuran bildirideki siyasi taahhüdüne aykırı olduğunu belirtmişti.

Kararın Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği, Çin'in iç işlerine ağır bir müdahale olduğu vurgulanan açıklamada, "Çin hükümeti, bu son derece elim kararı güçlü şekilde protesto eder. Hükümet, Çin'in ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumak için tüm gereken tedbirleri alacaktır. Litvanya tarafı ortaya çıkacak tüm sonuçlardan sorumludur." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, Litvanya hükümetinden yanlışı derhal düzeltmesi talep edilerek "Dünyada tek bir Çin vardır, Tayvan onun ayrılmaz bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümettir." ifadelerine yer verilmişti.

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Çin ile ihtilaflı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.

Litvanya, diplomatik olarak, Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduğunu iddia eden Taipei hükümetini değil Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini tanıyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuştu. Litvanya hükümeti, 9 Ağustos'ta temsilciliğin kurulmasına izin vermişti. Çin, verilen iznin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin Büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

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#Çin#Litvanya #Dünya

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