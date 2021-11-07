Çin lideri, Esad ile telefonda görüştü

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Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Şi, 50 yıl önce yeni Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Arap ülkesinin Suriye olduğunu ve BM’deki statüsünü kazanmasıyla ilgili tasarıyı kaleme alan ülkelerden biri de olduğunu hatırlattı.

Suriye’nin Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ projesi ile Küresel Gelişme İnisyatifine destek vermesini memnuniyetle karşılayan Şi Cinping, ülkesinin Suriye’nin ulusal egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve milli itibarına destek verdiğini, dış müdahalelere kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Buna göre, Çin lideri, Suriye’nin risk ve zorlukların üstesinden gelerek bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü mücadelesinde yeni zaferlerle vatandaşlarına daha iyi bir gelecek sunacağından emin olduğunu da ifade etti.

Esad ise Şi’ye Şam’a verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Esad, Çin sosyalizminin büyük başarı sağladığını, bu deneyimden ders çıkaracaklarını belirterek Sincan, Hong Kong, insan hakları, Tayvan ve Güney Çin meselelerinde Pekin’i desteklediklerini ifade etti. Çin’in Sincan’da Uygurlara ve Müslüman nüfusa yönelik baskı politikası tepki çekiyor.