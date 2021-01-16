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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Çin Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 günde geçici hastane inşa etti

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Çin Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 günde geçici hastane inşa etti
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Çin’de son haftalarda yükselişe geçen yeni tip koronavirüs vakası sayısı nedeniyle 5 günde 1500 odalı hastane inşa edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, başkent Pekin’in komşu eyaleti Hıbey'in Nangong kentinde 10 Ocak'ta 6 bin 500 odadan oluşan hastane kompleksi projesine başlandı.

Pekin ve Hıbey'de görülen vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından, hastane kompleksinin 1500 odalı olarak tasarlanan ilk bölümünün inşası 5 günde tamamlandı.

Hıbey’in Şıciacuang kentinde ise 3 bin odalı bir hastane inşası için çalışmalar yürütülüyor. Kentte artan vakalar nedeniyle 6 Ocak’ta başlayan Kovid-19 test kampanyasında 10 milyonu aşkın kişi test edilmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı açıklamada, Hıbey’de 90 Kovid-19 vakası saptandığı bildirilmişti.

Tıbbi gözlem merkezi olarak da ifade edilen hastaneler ülkede 2019 sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle gündeme gelmişti.

O dönem Vuhan'da 10 günde 1500 yataklı hastane inşa edilmişti.

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