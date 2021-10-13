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Çin koronavirüsten 'etkilenmeme' nedenini açıkladı!

#Koronavirüs#Çin#Kovid-19
Çin koronavirüsten etkilenmeme nedenini açıkladı

Çin'in halk sağlığı danışmanı Feng Yong, aldıkları halk sağlığı önlemleri ve ülke genelinde 2,2 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısını 100 binin altında tutmayı başardıklarını ileri sürdü.

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Çin'in Vuhan kentinde, 2019'un sonlarında görülen Kovid-19 dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 239 milyon 126 bini aştı.
Kovid-19 kaynaklı resmi ölü sayısı da 4 milyon 900 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütüne göre ise ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla.

Virüsün ilk görüldüğü Çin'de ise toplam vaka sayısının ise sadece 96 bin 457'de, ölü sayısının ise 4 bin 636'da kalması, dünyada soru işaretlerine neden oluyor.

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Şü Çın ve beraberindeki Çinli yetkililer, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin, Çin'in nüfusu göz önüne alındığında, dünyanın en küçük adalarında bile bu ülkeden daha fazla Kovid-19 vakasının bulunduğuna dikkati çekip bu durumun nasıl sağlandığını sorması üzerine Büyükelçi Şü, konuyu sağlık uzmanlarına bırakmak gerektiğini söyledi. Şü, soruyu cevaplaması için sözü, Daimi Temsilcilikte görevli halk sağlığı danışmanı Feng Yong'a verdi.

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Halk sağlığı danışmanı Feng de "Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana Çin hükümeti insanlara ve insan hayatına öncelik verdi. Salgını önlemek ve kontrol altına almak için en katı ve kapsamlı halk sağlığı önlemlerini uygulamaya koyduk." dedi.

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Ülkedeki vaka ve ölü sayısının dünya ortalamasının çok altında olmasına halk sağlığı önlemlerinin ve aşıların katkıda bulunduğunu ileri süren Feng, "Şu ana kadar 100 binden daha az teyit edilmiş Kovid-19 vaka sayımız var. Halihazırda 2,2 milyar doz Kovid-19 aşısı uyguladık." diye konuştu.

Feng, vakaların ülke içinde tekrarlanmasını önlemek ve salgını kontrol altında tutmak için temaslıları izlediklerini ve karantina uyguladıklarını belirterek "Şu ana kadar çok ama çok başarılı olduk. Bu yüzden Kovid-19'u önleme ve kontrol etme başarımız için en önemli şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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#Koronavirüs#Çin#Kovid-19

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