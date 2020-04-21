Çin: Koronanın laboratuvardan sızdığı yalan

Çin medyasına göre Enstitü Direktörü Yüen Cıming, koronavirüsün laboratuvardan çıktığı iddialarının insanların kafasını karıştırmak ve Çin’in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmek amacı taşıdığını belirtti. Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Vuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’nda (Vuhan P4 Laboratuvarı) hangi virüsler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiklerini kaydeden Yüen, “Daha önce dediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olmasının bir yolu yok” ifadesini kullandı. Direktör Yüen, virüsün insan yapımı olduğu iddialarına ilişkin ise “Gerçekten çok sayıda akademik dergide makaleler var. Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok” şeklinde konuştu.