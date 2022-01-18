Olimpiyatlara sadece 2 hafta kala Çin'den isyan çıkaran karar!

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Dünyanın geri kalanının çoğu hastalıkla yaşamaya başlarken Çin, Kovid'i durdurma politikası için büyük bir testle karşı karşıya. Kış olimpiyatlarına iki hafta kala Pekin'in kapısını çalan Omicron ülkenin bütün planlarını alt üst etti.

Bir kaç gün önce Pekin'de bir Omicron vakasının tespit edilmesi sonrası yetkililer enfekte olan kişinin evini ve işyerini kilit altına alsalar da vakaların artmasından endişe ediliyor.

İşte o görüntüler Olimpiyatlar öncesi Çin'den dikkat çeken manzaralar... Haberin Tüm Görselleri

BİLET SATIŞLARI İPTAL EDİLDİ

Çin, sıfır-Kovid politikası kapsamında dün Pekin Kış Olimpiyatları için bilet satma planlarını iptal etti. Yeni karara göre, uluslararası seyircilerin ülkeye girmesine izin verilmeyecek, yerel halktan da sadece seçilmiş kişiler olimpiyatları izleyebilecek.



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Sporcular, yetkililer ve basın mensupları 4 Şubat'ta başlayacak ve onları nüfusun geri kalanından sıkı bir şekilde ayıracak balon uygulaması için ülkeye gelmeye başladı bile ancak

verilen son kararla halk artık olimpiyatlara katılamayacak. İçeri sadece koronavirüsün yayılmasını azaltmak için özenle seçilmiş izleyiciler girebilecek.

Bu uygulama olimpiyatlara insan hakları gerekçesiyle yaygın bir diplomatik boykot uygulanan Pekin'i daha da utandırıyor. Özenle seçilmiş seyircilerin nasıl seçileceği belli değil, ancak muhtemel senaryoya göre sponsorlar, hükümet yetkilileri ve hatta muhtemelen askerler tribünlerde görülecek.

SPORCULARA GÜNLÜK TEST

Olimpiyatlar süresince sıkı güvenlik önlemleri alınacağı açıklanırken sporcular günlük koronavirüs testlerine tabi tutulacak. Enfekte olan ancak asemptomatik olan herkes, bir izolasyon tesisine gönderilecek ve negatife dönene kadar rekabet edemeyecek.

ŞARKI SÖYLEMEK YASAK, SADECE ALKIŞ

Hükümet yetkilileri ayrıca seyircilerin sporculara tezahürat yaparken şarkı söylemelerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Seyirciler desteklerini sadece alkışlarla ifade edebilecek.



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Çin Pazartesi günü 174 yeni vaka kaydetti. Pekin'de tespit edilen tek Omicron vakasının Kanada'dan gönderilen Kovid-19 damlacıkları içeren bir mektupla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

SPORCULARA ÇİN UYARISI

Öte yandan 55'e kadar tam aşılı sporcudan oluşan İngiliz ekibi , Çin devleti tarafından gözetlenebilecekleri korkusuyla cep telefonlarını ve diğer kişisel cihazlarını oyunlara götürmemeleri konusunda uyarıldı.