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Dünya
Elif YAVUZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Çin İstanbul Başkonsolosu son rakamları duyurdu!

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Çin İstanbul Başkonsolosu son rakamları duyurdu!

ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı" dedi.

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