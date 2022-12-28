Çin ile gerilim zorunlu askerliği bir yıla yükseltti

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1 Ocak 2024 tarihinden- yürürlüğe girecek kararın 1 Ocak 2005’ten sonra doğan Tayvan vatandaşı erkekler için geçerli olacağı açıklandı. Ayrıca zorunlu askerlik hizmeti sırasında ödenen aylık maaşın da 6 bin 510 Yeni Tayvan Doları’ndan (yaklaşık 4000 TL) 20 bin 320 Yeni Tayvan Doları’na (yaklaşık 12500 TL) çıkarılacağı belirtildi. Çin İç Savaşı’nda mağlup olan Milliyetçi Parti güçlerinin 1949’da çekildiği Tayvan, bu tarihten beri fiili bağımsızlığa sahip olsa da Pekin yönetimi Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.