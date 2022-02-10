Çin iki bin sosyal medya hesabını sildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü Nefes kesen anlar...Kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü! Nefes kesen anlar...#ABD
Yerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor İlk kez kullanıldıYerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor! İlk kez kullanıldı#Manisa
Herkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirinHerkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji! Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin#Deepfake
Kolombiyada mucize kurtuluşKolombiya'da mucize kurtuluş! #Kolombiya
Doktorlar yıllarca stres dedi... Gerçek herkesi şoke ettiDoktorlar yıllarca 'stres' dedi... Gerçek herkesi şoke etti!#Yumurtalık Kanseri
Senatörün gafı sosyal medyayı salladıSenatörün gafı sosyal medyayı salladı! #Marjorie Taylor Greene
Kılıçdaroğlunun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERDünya Haberleri

Çin iki bin sosyal medya hesabını sildi

#Çin#Weibo#Kış Olimpiyatları
Çin iki bin sosyal medya hesabını sildi

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal platform Weibo, Kış Olimpiyat sporcularını hedef alan çevrimiçi saldırıların ardından 2 binden fazla hesabı yasakladığını ve en az 71 bin gönderiyi de kaldırdığını açıkladı.

Haberin Devamı

Platformdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların sporculara hakaret ettiği ve yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle hesaplarının yasaklandığı ve benzer gönderilerin de dikkatlice takip edileceği belirtildi.

ZHU Yİ'YE YAPILAN SALDIRILAR SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Weibo spesifik olarak hangi sporcuların hedef alındığını belirtmese de bu hareket, ABD doğumlu patenci Zhu Yi'ye yönelik yapılan paylaşımların ardından geldi.

Çin iki bin sosyal medya hesabını sildi

Çin Takımı'nda yarışmak için ABD vatandaşlığından vazgeçen Zhu Yi'nin performansı sırasında düşmesi sosyal medyada acımasızca eleştirilmiş ve insanlar durumu 'utanç verici' olarak nitelendirmişti.

DAHA ANLAYIŞLI DAVRANIN

Haberin Devamı

Weibo kullanıcılarını, daha anlayışlı ve daha yumuşak davranmaya davet etti ve "Kazara yapılan hatalar nedeniyle sporculara alaycı bir şekilde saldırmayın. Bu söyledikleriniz sadece sporcular üzerindeki baskıyı artırır. Her maçı akılcı, samimi ve kapsayıcı bir tavırla izleyin." uyarısında bulundu.

Çin hükümeti, sosyal medya platformlarını temizlemek ve çevrimiçi kamu düzenini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Geçen yılın Eylül ayında siber alanda 'öz disiplin' sağlamak için, 14 çevrimiçi içerik platformu toplu bir bildiri imzalamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Weibo#Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT