Çin iki bin sosyal medya hesabını sildi

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Platformdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların sporculara hakaret ettiği ve yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle hesaplarının yasaklandığı ve benzer gönderilerin de dikkatlice takip edileceği belirtildi.

ZHU Yİ'YE YAPILAN SALDIRILAR SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Weibo spesifik olarak hangi sporcuların hedef alındığını belirtmese de bu hareket, ABD doğumlu patenci Zhu Yi'ye yönelik yapılan paylaşımların ardından geldi.



Çin Takımı'nda yarışmak için ABD vatandaşlığından vazgeçen Zhu Yi'nin performansı sırasında düşmesi sosyal medyada acımasızca eleştirilmiş ve insanlar durumuolarak nitelendirmişti.

DAHA ANLAYIŞLI DAVRANIN

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Weibo kullanıcılarını, daha anlayışlı ve daha yumuşak davranmaya davet etti ve "Kazara yapılan hatalar nedeniyle sporculara alaycı bir şekilde saldırmayın. Bu söyledikleriniz sadece sporcular üzerindeki baskıyı artırır. Her maçı akılcı, samimi ve kapsayıcı bir tavırla izleyin." uyarısında bulundu.

Çin hükümeti, sosyal medya platformlarını temizlemek ve çevrimiçi kamu düzenini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.



Geçen yılın Eylül ayında siber alanda 'öz disiplin' sağlamak için, 14 çevrimiçi içerik platformu toplu bir bildiri imzalamıştı.