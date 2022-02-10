Çin iki bin sosyal medya hesabını sildi

Platformdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların sporculara hakaret ettiği ve yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle hesaplarının yasaklandığı ve benzer gönderilerin de dikkatlice takip edileceği belirtildi.
ZHU Yİ'YE YAPILAN SALDIRILAR SONRASI DÜĞMEYE BASILDI
Weibo spesifik olarak hangi sporcuların hedef alındığını belirtmese de bu hareket, ABD doğumlu patenci Zhu Yi'ye yönelik yapılan paylaşımların ardından geldi.
DAHA ANLAYIŞLI DAVRANIN
Weibo kullanıcılarını, daha anlayışlı ve daha yumuşak davranmaya davet etti ve "Kazara yapılan hatalar nedeniyle sporculara alaycı bir şekilde saldırmayın. Bu söyledikleriniz sadece sporcular üzerindeki baskıyı artırır. Her maçı akılcı, samimi ve kapsayıcı bir tavırla izleyin." uyarısında bulundu.
Çin hükümeti, sosyal medya platformlarını temizlemek ve çevrimiçi kamu düzenini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Geçen yılın Eylül ayında siber alanda 'öz disiplin' sağlamak için, 14 çevrimiçi içerik platformu toplu bir bildiri imzalamıştı.