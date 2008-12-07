Çin’i takmadı Dalay’ın eşarbını giydi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Polonya’nın Gdansk kentinde eski sendika lideri ve cumhurbaşkanı Lech Walesa’ya Nobel barış ödülü verilmesinin 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Tibet’in sürgündeki lideri Dalay Lama ile ilk kez görüştü.

Sarkozy, Çin’in tepkisine yol açan görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Görüşme çok iyi geçti... Çinli yetkililer, bu görüşmenin yıl sonundan önce yapılacağını çok iyi biliyorlardı" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı, kendisini, omzuna Tibetlilerin geleneksel beyaz eşarbını atarak karşılayan Dalay Lama ile görüşmesinde, Tibet’in sürgündeki lideriyle Çinli yetkililer arasında diyalog arayışına verdiği önemini dile getirdiğini belirtirken, Dalay Lama’nın kendisinin Tibet’in bağımsızlığı peşinde olmadığını kaydetti.



Sarkozy, Dalay Lama’nın Tibet’deki durumla ilgili olarak Avrupa’nın da paylaştığı endişelerini dile getirdiğini belirtti. Dalay Lama ise açıklamada bulunmadı.



Bu hafta AB-Çin zirvesini iptal eden Pekin yönetimi ise görüşmeyi kınadı.