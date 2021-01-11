Çin, Hindistan ve Güney Kore'de koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler

ÇİN



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 18’i yurt dışı kaynaklı, 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı. Günlük vaka sayısı 5 ay sonra ilk kez 100'ün üzerine çıktı. Ülkede en son 31 Temmuz'da 127 vaka kaydedilmişti.



Bu arada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 76 yeni vaka görüldüğü bildirildi. Çin yönetimi, söz konusu nitelikteki vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor. Yurt içi kaynaklı vakaların 82’si Hebei eyaletinde görülürken, salgını önlemek üzere diğer eyaletlerden sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Son 8 günde 265 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği eyalette vakaların yoğun görüldüğü Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halka "7 gün boyunca evden dışarı çıkmama" uyarısı yapılmış, her iki kentte de toplu testler uygulanmıştı. Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında seyahat kısıtlaması getirilmişti. Yetkililer, ay takvimine göre Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 536 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 229 kişi ise iyileşti.



HİNDİSTAN



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 311 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 466 bin 595'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 92 bin 909 kişi sağlığına kavuştu. Son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 151 bin 198’e yükseldi. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.



GÜNEY KORE



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 451 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 69 bin 114’e çıktı. Günlük vaka sayısı son 41 günün en düşük seviyesine geriledi. Ülkede son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1140'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 52 bin 552 kişi de sağlığına kavuştu.