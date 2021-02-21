Çin gemileri Japon karasularını bir kez daha ihlal etti!

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesinde bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler ulusal karasuları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku adaları etrafında yerel saatle sabah 04.50 civarındaki ihlal sonrası gemiler, Kuba-jima adası etrafında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı.

Balıkçı tekneleri, bölgeye sevk edilen Japonya Sahil Güvenlik gemilerince himaye edildi.

Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Karargaha göre, Çin gemileri Senkaku etrafında bu yıl şimdiye kadar 9 kez Japonya kara sularına girdi.

SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.