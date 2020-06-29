Çin, geliştirdiği koronavirüs aşısını askeri kullanım için onayladı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı. Covid-19 kaynaklı ölümler de 500 binin üzerine çıktı.

Dünyadan bilim insanları bir yandan koronavirüs kapan hastaları iyileştirmeye çalışırken bir yandan da virüse karşı etkili olabilecek bir aşı bulmak için mücadele ediyorlar.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde onlarca aşı çalışması hız kesmeden devam ediyor.

Aşılar öncelikle hayvan deneylerinde kullanılırken insanlar üzerinde denenmesi esas aşama ve ancak bu aşamayı geçen aşılar dünyada kullanım için üretilip dağıtılabilecek.

Salgının dünyaya yayıldığı ülke olan Çin'de aşı çalışmaları devam ederken bugün gelen bir haber umut verici olarak nitelendirildi.

Çin'de CanSino Biologics'in geliştirdiği 'Ad5-nCoV' adı verilen Covid-19 aşısı, orduda denenmek üzere onay aldı.

Ad5-nCoV aşısı Çin'de yapımı devam eden 8 aşıdan bir tanesi. Ad5-nCoV, insan deneylerinde kullanılabileceği yönünde onay almış bir aşı.

Çin Merkez Ordu Komisyonu, aşının ordu mensupları üzerinde deneneceğini ancak şimdilik bu sınırlı deneyin dışına çıkılamayacağını açıkladı.

Aşı CanSino firması ve Askeri Bilimler Akademisi'nin ortak çalışmasının ürünü.