Çin Dünya'yı kurtaracak projesini açıkladı

İlk olarak 2019'un son günlerinde görülen ve hala gezegenimizin bir numaralı ortak gündeme olmaya devam eden koronavirüsü (Kovid-19) konuştuğumuz şu günlerde Çin'den bir başka 'orak tehdit' ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.

Çin, gezegenimiz Dünya'yı tehdit eden asteroidleri yok etmek için geliştirdiği projesini kamuoyuna açıkladı. Başka bir deyişle Çin 'Dünyayı kurtarma planı'nın detaylarını ilk defa paylaştı.

Konsept Çin Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yayınlandı. Çin'in hedefinde ise Bennu var.

Zira Bennu'nun 2175 - 2199 yılları arasında gezegenimize çarpma ihtimali 2700'de 1 olarak hesaplanıyor. Çin 900 tonluk bir roket ile Bennu'nun rotasını değiştirebileceğini duyurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Çinli ekinin modelleri, 23 eşzamanlı roket çarpmasının felaketi önleyebileceğini öne sürüyor.

Ekip, söz konusu roket ile Bennu'yu rotasından 5 bin 592 mil (yaklaşık 9 bin kilometre) uzağa fırlatabileceğini öne sürüyor.

Dünya'nın yarıçapının 1,4 katına eşit olan bu mesafenin gezegenimizi olası bir çarpışmadan korumaya yeteceği belirtiliyor.

Bennu gibi bir asteroidi orijinal rotasından saptırmak için hatırı sayılır miktarda kinetik enerji gerekiyor.

Nükleer başlıklı füzeleri kullanmak böyle bir çaba için ilk seçenek gibi görünse de, bu yaklaşım, ayrılan parçaların Dünya'ya isabet etmesi olasılığına da ev sahipliği yapıyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan uzay bilimi mühendisi Mingtao Li, ise on yıl içinde nükleer içermeyen bir teknikle büyük asteroitlere karşı savunma yapmanın mümkün olacağını açıkladı.

Çinli ekip tarafından geliştirilen yaklaşım, asteroide ulaşmak için yaklaşık üç yıl seyahat eden roketlerin eş zamanlı olarak Bennu'nun yüzeyinde patlatılmasını öneriyor.

Yaklaşık 500 metre genişliğindeki Bennu hakkında önümüzdeki yıllarda daha fazla bilgiye sahip olacağız.

Zira Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) OSIRIS REX misyonu tarafından toplanan örnekler 2023'ün Eylül ayında gezegenimize ulaşacak.

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