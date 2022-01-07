Çin Devlet Başkanı: Dış güçlerin Kazakistan’da kaos çıkarmasına karşıyız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri sonrası altında ilk tepkiKritik veri sonrası altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Doktorları şoke etti... 12. dozda yakayı ele verdiDoktorları şoke etti... 12. dozda yakayı ele verdi!#Kovid Aşısı
İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı Ligin ayarını bozan takım ve hoca...İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı! Ligin ayarını bozan takım ve hoca...#Konyaspor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistanda gerilim tırmanıyor Vurun emri verildi...Kazakistan'da gerilim tırmanıyor! 'Vurun' emri verildi...#Kazakistan
TV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: AptallarTV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: Aptallar!#Kanada
AK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti O küfürbaz yakalandıAK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti! O küfürbaz yakalandı#Erhan Göçmez
Dünyada eşi benzeri yok Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıdaDünyada eşi benzeri yok! Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıda#Venedik
Mucize bebekten kahreden haber Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı'Mucize bebek'ten kahreden haber! Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı#Mucize Bebek
Ne ekonomi, ne de pandemi.. Seçim sonucunu keller belirleyecek Ortalığı karıştıran vaatNe ekonomi, ne de pandemi.. Seçim sonucunu keller belirleyecek! Ortalığı karıştıran vaat#Güney Kore
Tansiyonu yüksek bir evliliğimiz var"Tansiyonu yüksek bir evliliğimiz var"#Berfu Yenenler
Hazal Kaya panik bir arkadaşımız demişti... Evdeki herkes pozitif'Hazal Kaya panik bir arkadaşımız' demişti... Evdeki herkes pozitif!#Hazal Kaya
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
Ünlü oyuncu hakkındaki olumsuz yorumlara sert tepki verdi: Defolup gidin hepinizÜnlü oyuncu hakkındaki olumsuz yorumlara sert tepki verdi: Defolup gidin hepiniz! #Kristin Davis
Pedikür deyip geçmeyin Parmağı kesildi, bacağını kaybetti...Pedikür deyip geçmeyin! Parmağı kesildi, bacağını kaybetti... #Ayak Bakımı
HABERLERDünya Haberleri

Çin Devlet Başkanı: Dış güçlerin Kazakistan’da kaos çıkarmasına karşıyız

#Kazakistan#Çin#Dünya
Çin Devlet Başkanı: Dış güçlerin Kazakistan’da kaos çıkarmasına karşıyız

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’e destek verdiğini açıklayarak, “Dış güçlerin Kazakistan’da kaos çıkarmasına karşıyız” dedi.

Haberin Devamı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin Kazak liderin yanında olduğunu ve dış güçlerin Kazakistan’da kaos çıkarmasına ve renkli devrimleri yeniden kışkırtmasına karşı çıktıklarını vurguladı.

Xi Jinping, ülkede son günlerde yaşanan olaylarda meydana gelen can ve mal kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kazak mevkidaşına başsağlığı diledi.

Çinli lider, Tokayev’in Kazakistan’daki protestolar karşısındaki tavrını överek, “Kritik zamanlarda güçlü eylemleri kararlılıkla uygulayarak ve gerginliği azaltarak devlet adamı olma sorumluluğunu ortaya koydunuz” dedi.

Xi, “Çin, herhangi bir gücün Kazakistan’ın istikrarını zedelemesine, güvenliğini tehlikeye atmasına, Kazakistan halkının huzurlu yaşamına zarar vermesine, dış güçlerin ülkede kaos oluşturmasına ve renkli devrimleri kışkırtmasına kati surette karşıdır” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Xi Jinping, Çin’in Kazakistan’ın zorlukları aşmasına her türlü desteği vermeye hazır olduğunun da altını çizdi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Kazakistanda gerilim tırmanıyor... Cumhurbaşkanı Tokayevden uyarı yapmadan ateş açın emriSon dakika: Kazakistan'da gerilim tırmanıyor... Cumhurbaşkanı Tokayev'den 'uyarı yapmadan ateş açın' emri!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kazakistan#Çin#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat