Çin denizaltıları Batı'da panik yarattı! 'Bölgeye hakim olma arzusu'

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Avustralyalı analist Alex Luck, Çin'in Çingdao şehrindeki Birinci Denizaltı Üssü'nde 6 adet aktif denizaltının bulunduğunu ortaya çıkardı.

Uydu görüntüleri, konvansiyonel silahlarla donatılan 5 adet nükleer denizaltının 3 denize doğrudan erişimi olan limandaki varlığını gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu durumun Pekin yönetiminin denizlerdeki stratejisi olduğunu belirtti ve Batılı ülkelerin Pekin'e karşı daha sert bir tutum takınmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bir İngiliz düşünce kuruluşunun başkanı Robert Clark, "Bu endişe verici gelişme, Çin'in askeri stratejisinin iki önemli yönünü teyit etmektedir. Birincisi, Çin'in nükleer silahların yayılma hızını artırarak uluslararası hukuka sürekli olarak meydan okuma niyeti. İkincisi ise Çin'in Avustralya'ya ve Hint Okyanusu'na kadar uzanan stratejik öneme sahip bölgeye hakim olma arzusudur" dedi.

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ABD istihbaratının tahminlerine göre, Çin Donanması'nın denizaltı sayısını bu yılın sonuna kadar 60'tan 65'e, 2035'e kadar da 80'e çıkarması bekleniyor.

Uzmanlar bu durumu, Çin'in denizde caydırıcılık çabalarını desteklemek için daha uzun menzilli balistik füzelerle denizaltılarını silahlandıracağı şeklinde değerlendirdi.

Çin Parlamentolar Arası İttifak (IPAC) Direktörü Luke De Pulford, "Çin, en büyük askeri yığınağını yapmakla meşgul; biz ise kafamızı kuma gömdük ve sanki hiçbir sorun yokmuş gibi daha fazla ticaret ve yatırım umuduyla Çin'e bakanlar gönderiyoruz. Bir an önce uyanmalı ve Pekin'in savaş hazırlığında olduğunu ve Tayvan konusunda yaşanacak bir gerilimin dünyaya küresel GSYH'nin %10'una ya da daha fazlasına mal olabileceğini anlamalıyız" dedi.